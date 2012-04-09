17-летний юноша найден повешенным на лестничной площадке в подъезде

В татарстанском Закамье в городе Альметьевске найден повешенным в подъезде собственного дома 17-летний юноша. Следователи в понедельник ведут доследственную проверку по факту возможного самоубийства.

Инцидент произошёл 7 апреля 2012 года около 5 часов утра.

"В г. Альметьевск на лестничной площадке четвертого этажа в доме по улице Герцена 17-летний юноша повесился на собственной толстовке", - сообщает в понедельник СУ СКР по РТ.

Молодого человека обнаружил сосед по подъезду.

"По предварительным данным юноша проживал с матерью, братом и сестренкой. Он обучался в вечерней школе и подрабатывал в шиномонтажной мастерской. Соседки по подъезду, с которыми молодой человек общался накануне трагедии, сообщили, что каких-либо мыслей о суициде он не высказывал", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.