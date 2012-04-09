Тюмень: объявленный погибшим при крушении ATR-72 жив и выздоравливает

Числившийся погибшим в катастрофе самолёта ATR-72 25-летний Дмитрий Иванюта почти неделю лежал в реанимации под именем другого пассажира - Константина Пейля, официально подтвердили в понедельник тюменские доктора.

Как пояснил сегодня заместитель главного врача по хирургии тюменской областной больницы №2 Сергей Царик, скорее всего, ошибка произошла при транспортировке. В больницу пострадавший поступил как Константин Пейль, а работа докторов - не выяснять, а лечить, передает РГ. Он также сообщил, что в момент поступления лицо Дмитрия Иванюты из-за травм было изменено до неузнаваемости, он был без сознания, поэтому родственники Пейля и ошиблись.

Но пострадавший пошел на поправку: с лица убрали трубки, пластыри и бинты. Кроме того, пациент пришел в себя и смог членораздельно отвечать на вопросы. Он подтвердил, что его зовут не Костя, а Дима. Родные также подтвердили, что в реанимации находится Дмитрий Иванюта.

А Константина Пейля похоронили в понедельник. Прощание с ним прошло утром в ритуальном зале на улице Котовского в Тюмени.

Генетическая экспертиза накануне установила, что уроженец Боровлянки Константин Пейль погиб. Его тело было в числе четырёх последних неопознанных к воскресенью.



"АРУ" сообщали накануне, что первая информация о том, что Дмитрий, чье имя значилось в официальном списке жертв трагедии 2 апреля, на самом деле жив (его опознала сестра), появилась в субботу на личной странице молодого человека в одной из социальных сетей. Однако официального комментария на этот счет в течение двух суток никто не давал. Он появился только сейчас.

"АН" писали, что 10 имён из 12 выживших в катастрофе под Тюменью опубликован 2 апреля на сайте губернатора, тогда в нём живым значился Пейль.

К 9 апреля по информации пресс-службы областного департамента здравоохранения, восемь пациентов находятся в реанимации, двое - в специализированных отделениях, еще один готовится к переводу в профильный стационар тюменской клинической больницы №2. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное, но тяжелое. Один из выживших в авиакатастрофе находится на лечении в Москве в ЦИТО имени Приорова. Он прооперирован и находится в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень - Сургут, упал 2 апреля при взлете из аэропорта Тюмени. На борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек, включая всех членов экипажа, 12 получили ранения.

Днями траура были объявлены 4, 5 и 6 апреля в Тюменской области.