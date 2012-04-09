В Челябинске из-за обвала грунта автобус провалился под асфальт

В Челябинске в понедельник днем пассажирский городской маршрута №4 провалился под асфальт из-за обвала грунта. По данным регионального управления МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Спасатели уточнили подробности: при подъезде к остановке маршрутного автобуса "Скания" на проспекте Ленина, в районе дома № 20 под его задними колесами обвалился асфальт на глубину один метр. Диаметр обвала 2,5 метра.

Автобус сел днищем на асфальт, однако в результате обвала грунта никто не пострадал, угрозы растекания горюче-смазочных материалов не было. К месту ДТП были направлены силы и средства ФГКУ "3 ОФПС по Челябинской области", бригады скорой медицинской помощи, ГИБДД, дорожной службы.

Уточним, в Челябинске маршрут следования автобуса №4, от остановки улица Мамина до остановки ЮурГУ.