В Игарке пьяная женщина убила шестимесячного сына подруги

В Красноярском крае произошел жуткий инцидент. В Игарке мать шестимесячного мальчика оставила ребенка со своей подругой и сама ушла из дома. 43-летняя «няня» была пьяна.

Подруга, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, улеглась на диван, где лежал младенец, уснула и во время сна придавила мальчика своим телом. По заключению эксперта, ребенок скончался от механической асфиксии.

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Игарка Красноярского края, подозреваемой в непреднамеренном убийстве ребенка.Женщине инкриминируется причинение смерти по неосторожности.