Кремлёвские журналисты и сотрудники администрации президента попали в ДТП

На Калужском шоссе в Подмосковье произошло ДТП: в аварию попала машина ГИБДД, которая сопровождала журналистов президентского пула и нескольких сотрудников администрации президента.



Кортеж следовал на совещание о расширении Москвы, которое глава государства должен сегодня провести в подмосковном Троицке.

Автобус "Мерседес", сопровождавший делегацию, не пропустила женщина, которая выезжала на трассу со второстепенной дороги. Жертв и пострадавших нет, но "Мерседес" ГИБДД получил повреждения, сообщает "Вести ФМ". Автобусам с журналистами предоставили новую машину сопровождения.



