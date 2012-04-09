Кремлёвские журналисты и сотрудники администрации президента попали в ДТП
9 апреля 2012, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]
На Калужском шоссе в Подмосковье произошло ДТП: в аварию попала машина ГИБДД, которая сопровождала журналистов президентского пула и нескольких сотрудников администрации президента.
Кортеж следовал на совещание о расширении Москвы, которое глава государства должен сегодня провести в подмосковном Троицке.
Автобус "Мерседес", сопровождавший делегацию, не пропустила женщина, которая выезжала на трассу со второстепенной дороги. Жертв и пострадавших нет, но "Мерседес" ГИБДД получил повреждения, сообщает "Вести ФМ". Автобусам с журналистами предоставили новую машину сопровождения.