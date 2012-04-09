На пункте приема металлолома в Брянске обнаружен зарин

В Брянске представитель управления ФСБ по области подтвердил обнаружение капсулы с надписью "зарин", найденной в субботу, 7 апреля, на пункте приема металлолома.

Ранее экологи сообщали, что в Брянске на пункте приема металлолома обнаружен зарин. Сейчас находка изъята. Представитель УФСБ отметил, что до момента, пока не готова экспертиза, нельзя утверждать, действительно ли в капсуле есть отравляющее вещество.

По данным полиции, цыгане принесли запечатанный ящик, в котором находилась одна капсула с надписью "зарин". Зарин - отравляющее вещество нервно-паралитического действия, токсичность которого примерно в 500 раз выше, чем у цианистого калия. Ведомство пока не уточняет, откуда в городе могла появиться капсула, передает РИА Новости.

Недалеко от Брянска в окрестностях Почепа находится завод по уничтожению химического оружия, на складе которого хранятся авиационные химические бомбы массой до 2 тонн, снаряженные фосфорорганическими отравляющими веществами - зарином, зоманом, VX-газами.