В Рязани ищут 9-летнего ребенка, который ушел из дома и пропал

В Рязани накануне вчером ушел из дома и пропал 9-летний мальчик Владимир Черников. "В воскресенье, 8 апреля, около 17.00 подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении отдела полиции №4 УМВД России по городу Рязани .

Приметы пропавшего ребенка: на вид 9-13 лет, рост 150-155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, прямые, глаза серые, лицо овальное. Мальчик был одет в темно-синюю болоньевую куртку, синие спортивные брюки, коричневые ботинки, на нем была черная вязаная шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по телефону (4912) 29-93-33 или 02.

Полиция в Приморье ищет 12-летнего Дмитрия Федорова, который 7 апреля ушел из дома во Владивостоке и до настоящего времени вернулся.

В тот же день в поселке Андреевка пропал 7-летний мальчик Сережа. Сережа гулял недалеко от дома, рядом с мостом через речку Осиновка, на улице Максима Горького. Все дети около 20 часов по местному времени вернулись домой, а этот малыш нет. Несколько минут назад на сайте регионального управления Следственного комитета появилась информация, что Сережу нашли в доме у соседей.