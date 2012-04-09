В Ворошиловском районе Волгограда двенадцатилетняя девочка, играя с детьми в «жмурки», выпала из окна третьего этажа больницы. От полученных травм девочка скончалась на месте.



Трагедия случилась около 21:30 в воскресенье в одном из отделений больницы №8. После отбоя дети в больнице играли в "жмурки", девочка забралась на подоконник открытого окна и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала напора тела, и ребенок упал вниз.

По данному факту проводится проверка.



