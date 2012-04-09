В поселке Андреевка в Кемеровской области пропал семилетний мальчик

В Кемеровской области в поселке Андреевка Кемеровского района пропал в воскресенье, 8 апреля, вечером около 19:00 пропал семилетний мальчик Сережа Мужеловский. Ребенок не вернулся с прогулки.

Сережа гулял недалеко от дома, рядом с мостом через речку Осиновка, на улице Максима Горького. Все дети около 20 часов по местному времени вернулись домой, а этот малыш нет.

Сейчас мальчика ищет полиция, к поискам ребенка подключились сотрудники МЧС, уголовного розыска, казаки и участковые. Полицейские проверяют коллекторы и подвалы в поисках пропавшего ребенка. Водолазы обследуют все близлежащие водоемы, кинологи обходят подвалы и подъезды жилых домов. В ходе мероприятий, проведенных следователем совместно с оперативными подразделениями МЧС, ОВД, проверены лесная зона и близлежащие водоемы.

Следователем опрошены местные жители, произведен осмотр дома и надворных построек, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону. По факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка.