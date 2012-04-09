В Чечне в ходе боестолкновения на границе Ингушетии погиб полицейский

В Чечне в ходе боестолкновения на административной границе с Ингушетией погиб полицейский.

В правоохранительных органах Чеченской Республики сообщили, что накануне около 14.00 мск сотрудники чеченской полиции при проведении спецмероприятия обнаружили в лесном массиве неустановленную бандгруппу. Боевики открыли по полицейским огонь.

В ходе возникшей перестрелки один из стражей порядка получил смертельное ранение и скончался. Еще один сотрудник полиции ранен. Он был госпитализирован.

В пятницу, 6 апреля, спецслужбы Азербайджана вышли на след группы террористов в городе Гянджа. Оперативники установили, что проходившие обучение в Чечне террористы снимали там квартиру. В результате последовавшего боестолкновения один боевик уничтожен, двое ранены.