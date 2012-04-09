В городе Шахты товарный поезд насмерть сбил десятилетнего ребенка

В городе Шахты Ростовской области в воскресенье под колесами товарного поезда погиб десятилетний ребенок. Около 17.00 мск товарный состав, проходивший по железнодорожному мосту, сбил оказавшегося на рельсах мальчика.

После удара ребенок упал с моста на проезжую часть дороги. Мальчик скончался от полученных травм. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии. Правоохранительные органы ведут проверку инцидента. Выясняется, каким образом школьник оказался в зоне повышенной опасности на железнодорожном мосту.