На Камчатке в Тигильском районе подростки спасли учительницу из полыньи

В Камчатском крае ученик девятого класса Лесновской школы Сергей Яганов и его брат Алексей спасли учительницу местной школы Светлану Наянову из полыньи.

Подростков наградят государственными наградами за спасение человеческой жизни, смелость и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации. 25 марта в селе Лесном Тигильского района Светлана Наянова пошла на реку за водой, провалилась под лед и начала тонуть.

Девятиклассник Сергей с братом Алексеем возвращались с верховьев реки на снегоходе. Парни увидели в полынье женщину и бросились на помощь.Ребята подогнали снегоход с нартами ближе к берегу, подползли к полынье и вытащили тонущую учительницу из воды.

Светлана Наянова была в шоковом состоянии. Братья отвели учительницу домой.

Агентство по вопросам местного самоуправления Камчатского края ходатайствует о награждении ученика девятого класса Лесновской школы Сергея Яганова и его брата Алексея Яганова.