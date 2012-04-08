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В Горно-Алтайске оказались подтоплены десятки участков

8 апреля 2012, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Горно-Алтайске оказались подтоплены десятки участков

В Горно-Алтайске из-за паводков оказались подтоплены 21 участок жилых домов. На данный момент уровень воды снизился, заторов пока не наблюдается. По данным МЧС России, для отвода воды было привлечено 9 экскаваторов.

Городской администрацией в плановом порядке будет проводиться работа по ее откачке, отмечается в сообщении ведомства. Региональное управление МЧС контролирует 5 населенных пунктов. В частности, в селе Онгудай оказались подтоплены 4 приусадебных участков, расположенных в пойменной зоне. 

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Собчак рассказала о второй беременности

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Минобороны раскрыли архивные документы с подробностями Второй мировой войны

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//Шоу-бизнес

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//Культура

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Режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и обладатель престижной премии "Оскар" Владимир Меньшов рассказал журналистам, как планирует праздновать свое 80-летие.

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//Политика

На сайте Кремля нет новости о поздравлении Ким Чен Ына с днем независимости КНДР

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//Непознанное

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//Шоу-бизнес

46-летняя Юлия Высоцкая в тельняшке и мини-шортах выглядит на 20 лет моложе

46-летняя Юлия Высоцкая в тельняшке и мини-шортах выглядит на 20 лет моложе

46-летняя актриса театра и кино Юлия Высоцкая порадовала поклонников новым снимком. Артистка для прогулки подобрала стильный летний образ, благодаря которому стала выглядеть на двадцать лет моложе.

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Гонорар Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC

Гонорар Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC

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//Здоровье

Перечислены четыре способа снижения давления без лекарств в домашних условиях

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Названы четыре способа снижения артериального давления без лекарственных препаратов в домашних условиях. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в блогосфере.

//Происшествия

СМИ: названа причина убийства двоих детей матерью на Камчатке

СМИ: названа причина убийства двоих детей матерью на Камчатке

Стали известны подробности убийства двух малолетних детей 26-летней матерью в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск на Камчатке. Инцидент произошёл в понедельник, 9 сентября.

//В мире

Польша, Румыния и Грузия заявили о непризнании выборов в российском Крыму

Польша, Румыния и Грузия заявили о непризнании выборов в российском Крыму

Представители ряда стран высказались о выборах в Государственный совет и местные советы, которые прошли в Крыму. МИД Грузии, Латвии, Литвы, Румынии и Польши заявили о непризнании итогов голосования.

//Общество

Как спасти российскую тайгу от полного уничтожения пожарами и лесорубами?

Как спасти российскую тайгу от полного уничтожения пожарами и лесорубами?

Российский лес уничтожается не только пожарами, но и незаконными вырубками. К середине XXI века объём российского леса может уменьшиться до катастрофических пределов - 47,2 тыс. га.

//Политика

В Госдуме выступили за военное сотрудничество Франции и России

В Госдуме выступили за военное сотрудничество Франции и России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил заявление министра обороны Франции Флоранс Парли о том, что Париж выступает за сотрудничество с Москвой по геостратегическим вызовам.

//В мире

Предполагаемый район начала Третьей мировой вычислил бывший полковник из России

Предполагаемый район начала Третьей мировой вычислил бывший полковник из России

Третья мировая война может начаться в Персидском заливе. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад российский специалист по Ближнему Востоку, полковник в отставке Владимир Онищенко.

//В мире

Евросоюз выделил на поддержку беженцев в Турции 5,6 миллиарда евро

Евросоюз выделил на поддержку беженцев в Турции 5,6 миллиарда евро

Европейский Союз выделил 5,6 миллиарда евро из запланированных 6 миллиардов на поддержку беженцев в Турции. Согласно последним данным, оставшиеся средства будут переданы в самое ближайшее время.

//В мире

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

В Кремле в понедельник, 9 сентября, заявили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ является поводом для "осторожного оптимизма" в работе по поиску способов нормализации отношений.

//Шоу-бизнес

Лолита рассказала о некоторых пунктах брачного контракта с мужем

Лолита рассказала о некоторых пунктах брачного контракта с мужем

Известная российская певица Лолита Милявская, которая недавно рассталась со своим пятым супругом тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, поделилась подробностями брачного контракта.

//Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм пожаловалась на новое хобби мужа и дочери

Виктория Бекхэм пожаловалась на новое хобби мужа и дочери

Известная певица и дизайнер Виктория Бекхэм пожаловалась поклонникам на новое хобби своего супруга Дэвида и их общей дочери Харпер. Новое занятие буквально поглотило знаменитого футболиста.

//Общество

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

Языковой скандал разгорается в республике Татарстан. Родители русскоязычных школьников заявляют о том, что их детям навязывают преподавание на татарском языке. Об этом сообщают местные СМИ.

//Политика

В ДТП на Кубани среди погибших были члены избирательной комиссии

В ДТП на Кубани среди погибших были члены избирательной комиссии

Стало известно, что в одном из автомобилей, который попал в аварию в Отрадненском районе на Кубани минувшей ночью, находились члены избирательной комиссии.

//В мире

Бодипозитив на подиумах Высокой моды. Реальная конкуренция или хайп?

Бодипозитив на подиумах Высокой моды. Реальная конкуренция или хайп?

Тесс Холлидей - самая популярная модель plus-size весом 155 килограмм, приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды. Она вышла на подиум в платье с черным принтом Sample size, что означает «Такой же размер»

//Новости партнеров

//В мире

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.

//Политика

Шойгу: Минобороны России готово к тесному сотрудничеству с Францией

Шойгу: Минобороны России готово к тесному сотрудничеству с Францией

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия готова тесно сотрудничать с военным ведомством Франции, если они согласны на взаимный контакт. Об этом глава Минобороны сообщил на встрече с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли.

//Происшествия

Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета скончался от остановки сердца

Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета скончался от остановки сердца

Днем в понедельник, 5 сентября, стало известно, что пассажир самолета, который следовал из Владивостока в Москву и совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, умер от остановки сердца.

//В мире

Клад XIII века нашли во Франции

Клад XIII века нашли во Франции

Французский фермер на своем участке неподалеку от города Варей, расположенного в департаменте Крез, во время расчистки территории от камней обнаружил клад XIII века с серебряными и медными монетами.

//В мире

Лучший ответ Москвы на усиление НАТО на Украине назвал российский военный эксперт

Лучший ответ Москвы на усиление НАТО на Украине назвал российский военный эксперт

Отечественный военный эксперт Семен Багдасаров обозначил лучший ответ Москвы на усиление позиций Североатлантического альянса на Украине. По данному вопросу аналитик высказался в телевизионном эфире.

//Шоу-бизнес

Хабиб Нурмагомедов скоро снова станет отцом. В семье популярного бойца ждут прибавление

Хабиб Нурмагомедов скоро снова станет отцом. В семье популярного бойца ждут прибавление

Отец самого популярного бойца Хабиба Нурмагомедова поделился радостной новостью. Он сообщил, что они очень ждут скорого прибавления в семействе и Хабиб станет отцом уже в третий раз.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Ребёнок скончался после падения дерева в краснодарском детском саду

Ребёнок скончался после падения дерева в краснодарском детском саду

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//Политика

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Сегодня стало известно, когда начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники украинского МИД.

//Политика

У Зеленского рассказали о тоне Путина во время переговоров

У Зеленского рассказали о тоне Путина во время переговоров

Голос не повышал. Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как Владимир Путин разговаривал с Зеленским. Его интервью опубликовали украинские СМИ.

//Происшествия

В Нижнем Новгороде скончался 6-летний мальчик, спасавший дедушку из горящей бани

В Нижнем Новгороде скончался 6-летний мальчик, спасавший дедушку из горящей бани

В ожоговом центре Нижнего Новгорода в понедельник, 9 сентября, скончался шестилетний мальчик из Карелии, который получил ожоги 90 процентов тела во время спасения своего дедушки из горящей бани.

//Здоровье

Возможный признак скорого инфаркта у мужчин определили шведские специалисты

Возможный признак скорого инфаркта у мужчин определили шведские специалисты

Шведские специалисты в сфере здравоохранения определили предполагаемый признак скорого инфаркта миокарда у мужчин. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах отечественных СМИ.

//Происшествия

Женщина развела на ресницах клещей

Женщина развела на ресницах клещей

В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей. Отмечается, что несколько месяцев она жаловалась на раздражение и покраснение вокруг глаз.

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Мария Миронова: женщины "в положении" становятся сентиментальны и прожорливы

Мария Миронова: женщины "в положении" становятся сентиментальны и прожорливы

46-летняя актриса Мария Миронова, которая скоро станет матерью во второй раз, высказалась о своем "положении". По словам знаменитости, женщины, ожидающие малыша, становятся "сентиментальны и прожорливы".

//Происшествия

В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

Житель Грозного утром в понедельник, 9 сентября, начал стрелять по сотрудникам ГИБДД. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

//В мире

В МИД предупреждают россиян о "красном" уровне метеоопасности в Италии

В МИД предупреждают россиян о "красном" уровне метеоопасности в Италии

Министерство иностранных дел России в понедельник, 9 сентября, предупреждает россиян, которые находятся в Италии, о "красном" и "оранжевом" уровне метеоопасности в северных районах страны.

//Наука

Шведский эксперт предложил рассмотреть каннибализм как путь к спасению планеты

Шведский эксперт предложил рассмотреть каннибализм как путь к спасению планеты

Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд заявил, что в глобальном потеплении экологи и зеленые отчасти винят мясную промышленность и сельское хозяйство. Специалист рассказал о необычном предложении в решении данной проблемы.

//В мире

Сценарий «полужесткого распада» украинского государства спрогнозировал аналитик

Сценарий «полужесткого распада» украинского государства спрогнозировал аналитик

Политолог Ростислав Ищенко допустил, что условиях усиления финансово-экономического давления со стороны Киева тяготеющие к Польше, Румынии и Венгрии западные регионы Украины начнут «отползать».

//Общество

Дело не в рождаемости, демограф объяснил причину увеличения детского пособия

Дело не в рождаемости, демограф объяснил причину увеличения детского пособия

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский оценил сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.

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Режиссер Марк Захаров выписывается из больницы

Режиссер Марк Захаров выписывается из больницы

В понедельник, 9 сентября, художественный руководитель театра "Ленком", народный артист России Марк Захаров выписывается из больницы. Деятель культуры планирует сразу же отправиться на репетиции.

//Общество

Адвокат Смагин: Пока не выпустят, Кокорин и Мамаев будут ходить на работу

Адвокат Смагин: Пока не выпустят, Кокорин и Мамаев будут ходить на работу

Алексеевский суд в Белгородской области постановил освободить условно-досрочно Александра Кокорина и Павла Мамаева. Что будут делать в колонии до освобождения футболисты, рассказал адвокат Геннадий Смагин.

//Общество

В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий в 2020 году

В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий в 2020 году

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил информацию о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. руб.

//Здоровье

Простой способ снизить риск смерти от инсульта мозга подсказали исследователи

Простой способ снизить риск смерти от инсульта мозга подсказали исследователи

Эксперты в области здравоохранения посоветовали простой способ значительно снизить риск смерти от инсульта головного мозга. Об этом идет речь в публикации, появившейся в российской блогосфере.

//В мире

Трамп предложил поселить на круизных лайнерах пострадавших от урагана на Багамах

Трамп предложил поселить на круизных лайнерах пострадавших от урагана на Багамах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувшее воскресенье, 8 сентября, предложил поселить на круизных лайнерах жителей Багамских островов, чьи дома пострадали от урагана.

//Общество

Видео: самка дельфина поблагодарила рыбаков за спасение детеныша

Видео: самка дельфина поблагодарила рыбаков за спасение детеныша

В Сети опубликовали видео с рыбаками, которые случайно поймали у побережья города Прочида маленького дельфина. Через некоторое время они отпускают детеныша млекопитающего и получают благодарность от его мамы - дельфина.

//Авторы АН

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