В Горно-Алтайске оказались подтоплены десятки участков

В Горно-Алтайске из-за паводков оказались подтоплены 21 участок жилых домов. На данный момент уровень воды снизился, заторов пока не наблюдается. По данным МЧС России, для отвода воды было привлечено 9 экскаваторов.

Городской администрацией в плановом порядке будет проводиться работа по ее откачке, отмечается в сообщении ведомства. Региональное управление МЧС контролирует 5 населенных пунктов. В частности, в селе Онгудай оказались подтоплены 4 приусадебных участков, расположенных в пойменной зоне.