В Томске пьяный водитель сбил женщину с трехлетним ребенком

В Томске пьяный водитель наехал на женщину с трехлетним ребенком. Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" скрылся с места ДТП, позже его задержали полицейские. Женщина и ребенок переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Инцидент произошел днем в субботу, 7 апреля. На оживленной дороге на окраине Томска автомобиль двигался по крайней левой полосе. Машины справа от него остановились, пропуская пешеходов. Пострадавшие мама с ребенком были госпитализированы, передает РИА Новости. Женщина впоследствии от госпитализации отказалась, малыша поместили в лечебное учреждение. Нарушителя задержали в течение часа.