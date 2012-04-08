В американском штате Нью-Джерси 52-летний строитель Дэннис Хеннис остался жив после того, как случайно всадил себе в сердце десятисантиметровый гвоздь. Хеннис со своим 28-летним сыном чинили крышу частного дома в городе Вайнлэнд, когда у них заклинило пневматический молоток.

Решив исправить поломку, Хеннис случайно направил инструмент на себя. В этот момент мощный аппарат, способный с легкостью вбивать десятисантиметровые гвозди в дерево, внезапно выстрелил строителю прямо в грудь с расстояния в 30 сантиметров.

Гвоздь пробил правый желудочек, снабжающий кровью легкие, что привело к остановке сердца. Сын пострадавшего тут же вызвал спасателей, со ссылкой на американские СМИ передает РБК.

Удивительно, но строитель выжил даже несмотря на то, что хирургическую помощь мужчине смогли оказать далеко не сразу после происшествия. В ближайшей больнице не оказалось врачей с достаточной компетенцией для такой операции, а чтобы переправить его в другую, медицинский вертолет долго не мог взлететь из-за плохой погоды. Тем не менее в итоге строителя доставили к квалифицированным хирургам, которые и спасли ему жизнь.