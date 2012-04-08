Астахов: родители калининградских садисток ответят кошельком

Необходимо правильно квалифицировать недетскую жестокость со стороны подростков в соответствии с Уголовным кодексом России и избирать справедливое наказание и форму изоляции виновных, заявил в воскресенье детский омбудсмен Павел Астахов.

Поступок школьниц, избивших девочку в Калининградской области, нужно квалифицировать не только в соответствии с Уголовным Кодексом, родители девочек должны возместить моральный и физический вред, причиненный ребенку, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

"АН" писали, что в Гусеве Калининградской области следователи в субботу задержали двух школьниц, подозреваемых в избиении девочки. 7 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

По предварительным данным, избиение девушки произошло на весенних каникулах в городе Гусеве. Как сообщает Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Анжелика Майстер, две подруги 14 лет издевались над 15-летней девочкой-инвалидом. В результате чего девочка получила травмы. Все это было заснято на камеру мобильного телефона и выложено в сеть. На видео одна из девочек бьет сверстницу ногами по голове, в то время как другая держит ее за волосы.

Однако в полиции отказали в возбуждении уголовного дела по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 116 УК РФ (побои) ввиду недостижения подозреваемых возраста уголовной ответственности по этим статьям.

"Помимо квалификации в соответствии с УК РФ этого жестокого поступка, участникам избиения должны быть предъявлены также гражданские иски о возмещении вреда. Прокуратура их поддержит. Родители ответят кошельком. Здоровье и человеческое достоинство девочки, попранное подростками-садистами, должно быть восстановлено в судебном порядке", - цитирует слова омбудсмена его пресс-служба.