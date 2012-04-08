Психиатр пришёл на помощь офицеру таможни, оголившемуся в Елоховском соборе

В Москве в Богоявленском соборе в Елохово на Спартаковской улице днём воскресенья лейтенант таможенной службы во время проведения богослужения зашел в храм, разделся до трусов и в таком виде попытался выйти на амвон.

"Священнослужители сообщили в полицию о том, что в собор зашел мужчина с признаками психического отклонения, который что-то пробормотал и попытался раздеться", - сказал представитель главного управления МВД по Москве, передаёт Интерфакс. По его словам, мужчина был задержан прибывшим нарядом полиции и доставлен в ОМВД по Басманному району, куда ему вызвали психиатра.