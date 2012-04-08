В Тульской области предприниматель, защищая семью, убил трех грабителей

В Тульской области четверо грабителей пытались совершить налет на семью предпринимателя, мужчина, защищая свою семью, убил трех грабителей, четвертому удалось скрыться.

ЧП произошло в городе Богородицке на улице Первомайской: налетчики, угрожая пистолетом, ножом и бейсбольной битой хозяину, жене, дочери и жене сына, нанесли им побои, требуя деньги.

Хозяин дома кухонным ножом, защищая свю семью, смертельно ранил троих преступников. Четвертому удалось скрыться, приняты меры к его розыску. Хозяин дома госпитализирован.