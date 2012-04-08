В Дагестане возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков

8 апреля 4 часа утра во дворе дома № 7 «а» по улице Грозненская, проезд №5 города Хасавюрт, сотрудниками отдела МВД России по городу Хасавюрт и СОБР МВД РФ в Республике Дагестан, в рамках проводимых комплексных оперативно-профилактических мероприятий предпринята попытка проверить припаркованный во дворе указанного дома автомобиль «ВАЗ-2172».

Неустановленное лицо, находившееся в салоне автомобиля произвело выстрелы в сторону сотрудников из автоматического огнестрельного оружия. В ходе перестрелки нападавший Саид Гойтиев, 1985 г.р. нейтрализован. Жертв и пострадавших со стороны сотрудников правоохранительных органов нет. В ходе осмотра места происшествия изъяты: автомат «Калашникова», 4 магазина к нему, пистолет АПС с 4 магазина-ми к нему, граната РГД с запалом.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на уста-новление всех обстоятельств совершенного преступления.