В Башкирии три человека погибли при пожаре

В результате пожара, который произошел в жилом доме в деревне Султантимирова Зилаирского района Башкирии, погибли три и пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Сигнал о пожаре в частном бревенчатом жилом доме на улице Улусазская поступил в МЧС утром в минувшую субботу. При разборе завалов были обнаружены тела 82-летнего хозяина дома и двух его родственниц — 1963 и 1994 годов рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, ведется доследственная проверка.