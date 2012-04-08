Петербуржец подозревается в растлении собственной дочери

Житель Петербурга подозревается в совершении развратных действий в отношении собственной несовершеннолетней дочери.

Как сообщили в следственном управлении следственного комитета по Петербургу, в северной столице возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. При этом объектом запретной любви мужчины и тогда был несовершеннолетний.

Дело в отношении мужчины, работающего продавцом в магазине детской одежды, возбуждено по части 1 стати 135 УК – развратные действия. Следователи считают, что с начала года подозреваемый, находясь в своей квартире, на территории Кировского района Петербурга, неоднократно совершал развратные действия в отношении своей дочери 1998 года рождения.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения», - добавили в следственном комитете.