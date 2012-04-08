В Петербурге в результате аварии машину разорвало на части

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня около 05:00 произошла серьезная авария. На шоссе Революции водитель автомобиля, модель не указывается, известно, что это иномарка, не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево на обочине.

От столкновения машину буквально разорвало на две части, передают "Вести Спб".Водителя иномарки и двух пассажиров удалось вытащить из автомобиля только с помощью гидравлических ножниц. В тяжелом состоянии пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.По предварительным данным, причиной ДТП на шоссе Революции стало превышение скорости или скользкая дорога.