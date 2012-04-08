В Гаити в результате крупного ДТП погибли 27 человек

На юге Гаити произошло ДТП, в аварии погибли 27 человек и еще около 40 - получили ранения, большую часть погибших составили женщины, сообщают местные СМИ.





Авария произошла с участием грузовика, перевозившего в кузове людей, ДТП произошло в городе Пети-Гоав, расположенном в 60 километрах к юго-западу от столицы страны Порт-о-Пренса.