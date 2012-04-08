Землетрясение зафиксировано в районе центральных Курил

Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в районе центральных Курил, сообщила Геофизическая служба Российской академии наук. Очаг подземных толчков залегал на глубине 90 км.

Землетрясение магнитудой 3,9 на глубине 20 км было отмечено в субботу на Новосибирских островах (Северный Ледовитый океан), входящих в состав Республики Саха (Якутия), после этого толчок магнитудой 4,1 произошел в центре озера Байкал на глубине 10 км под его дном.