В Калининградской области «оборотни в погонах» избили задержанного

«Оборотни в погонах» издевались над задержанным в Калининградской области в Черняховске. Отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

Совершение данного преступления влечет за собой уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По версии следствия, 6 апреля 2012 года не менее трех сотрудников отдела полиции по Черняховскому району Калининградской области привезли 26-летнего местного жителя на отдаленный участок местности в Черняховске, где явно превышая свои должностные полномочия, надели на него наручники, после чего руками и ногами нанесли не менее 8 ударов в область туловища и ног мужчины, а затем надели на потерпевшего полиэтиленовый пакет и удерживали его, перекрывая доступ воздуха.

Впоследствии потерпевший смог самостоятельно вырваться от сотрудников полиции и обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.

В настоящее время следствием совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России и службы собственной безопасности УМВД по Калининградской области проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание конкретных лиц из числа сотрудников полиции, причастных к совершению этого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.