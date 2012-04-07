Пожар произошел в общежитии на территории старообрядческого комплекса

В Москве на улице Рогожский пожар произошел в субботу вечером в общежитии на территории старообрядческого комплекса. Два человека в результате пожара пострадали - получили ожоги и отравление дымом.

Из здания эвакуировали сто человек.Пожар уже ликвидирован. По уточненным данным, возгорание произошло в двухэтажном общежитии по адресу: улица Рогожский поселок, дом 26.

По данным на 21.15, пожар ликвидирован.