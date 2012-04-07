Застрявшим на Кубе клиентам ITC помогут в посольстве России в Гаване

Посольство России в Гаване поможет нашим соотечественникам, застрявшим на Кубе из-за проблем у туроператора ITC.

«В связи с информацией о том, что туроператор «Международный клуб путешествий» (ITC), направивший на Кубу 44 российских туриста, испытывает финансовые трудности, в посольстве России в Гаване создан оперативный штаб для решения проблем в случае их возникновения», — сообщили представители МИД РФ в субботу.

Открыта «горячая» линия. Телефоны: звонок из России: 8-10-537-204-10-74, звонок по Кубе: 07-204-10-74. Дежурные по штабу (24 часа): вице-консул Мальков Александр Александрович: звонок из России: 8-10-535-263-02-77, звонок по Кубе: 05-263-02-77; вице-консул Стеклов Валерий Михайлович: звонок из России: 8-10-535-270-53-76, звонок по Кубе: 05-270-53-76.

«АН» сообщали, что накануне вечером на Кубе у клиентов приостановившего деятельность туроператора ITC забрали паспорта и вещи, заблокировали ключи от комнат.

Посольство РФ на Кубе провело совещание и договорилось с отелем, чтобы россиянам разрешили остаться в своих номерах до понедельника при условии, что «к понедельнику поступят деньги за их проживание». Об этом сообщила пресс-секретарь Российский союз туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По состоянию на пятницу, по данным Ростуризма, за рубежом оставались 117 туристов туроператора ITC. В выходные планируется большой выезд с Кубы, где находится больше всего клиентов туроператора.