МЧС: Список погибших при крушении самолета в Калужской области

МЧС РФ опубликовало список погибших в результате падения легкомоторного самолета СМ-2000 в Калужской области. По данным МЧС, на борту самолета находились: пилот Руслан Борисович Ибрагимов, 24-летняя Екатерина Огиенко, 24-летний Дмитрий Вячеславович Краснов, 31-летний Алексей Игоревич Коротаев.

Погибли все четверо. Напомним, авиакатастрофа произошла 6 апреля, в 20:14 рядом с лесом в шести километрах от аэродрома Кудиново Малоярославецкого района Калужской области.

МЧС открыло телефонную "горячую линию". Телефон - 8 (4842) 54-77-90. Тела погибших находятся в Малоярославском районе. На сайте калужского ГУ МЧС сообщается также телефон приемного покоя ЦРБ города Малоярославец - 8 (48431) 2-12-44.

43-летний пилот-инструктор и владелец легкомоторного самолета СМ-2000 Руслан Ибрагимов, по словам его родственников, предположительно будет похоронен в Узбекистане, сообщает ИА REGNUM.

По факту крушения самолета СМ-2000 возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".