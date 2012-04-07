В Гусеве задержаны две подозреваемых в избиении девочки

В Гусеве Калининградской области следователи в субботу задержали двух школьниц, подозреваемых в избиении девочки. Инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел в Гусеве, в разгар школьных каникул.

Две 14-летние школьницы жестоко избили свою сверстницу и выложили видео в Интернет. Одна из подружек била Лену ногами по голове, в другая держала ее за волосы.

Напомним, первоначально по данному факту полиция отказала в возбуждении уголовного дела, отметив, что виновные не достигли возраста, в котором возможно уголовное наказание.

Ранее официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).Задержаны две 14-летние школьницы, передает РИА Новости. Подростки ответят по закону.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых.