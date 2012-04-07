Женщина погибла в Чите при падении башенного крана на жилой дом

Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК России (нарушение техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) заведено по факту падения башенного крана на строящийся девятиэтажный дом в Чите.

В результате падения крана его кабину расплющило, и из нее с высоты примерно 6-го этажа выпала и разбилась насмерть 49-летняя женщина - крановщица.

В управлении МЧС по Забайкальскому краю, предварительная причина происшествия – шквальный ветер. В регионе было распространено штормовое предупреждение.

Следствие установило, что кран работал, несмотря на штормовое предупреждение.Трагедия произошла в субботу около 16:00 по местному времени. На строительной площадке проведена эвакуация.

Принято решение кран демонтировать. Проведен осмотр места происшествия. Следователи допросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.