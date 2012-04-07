В Финском заливе ищут тела трех утонувших рыбаков
7 апреля 2012, 15:59 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Ленинградской области в субботу трое рыбаков утонули в акватории Финского залива. По данным ГУ МЧС по Ленобласти, в 7.11 в субботу поступило сообщение о том, что по адресу: город Ломоносов, Ломоносовский пирс, акватория Финского залива, утонули 3 рыбака.
К месту происшествия выехали дежурная смена и группа водолазов регионального поисково-спасательного отряда, передает "БалтИнфо".
По состоянию на 12.00 поиски продолжаются.
Главное управление МЧС России по Ленинградской области в который раз напоминает: выход на лед, а тем более выезд на автотранспорте сейчас крайне опасен!