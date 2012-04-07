Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в 150 км от Иркутска

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в субботу на территории Иркутской области, в 150 км от Иркутска. Жертв и разрушений нет.

По данным представителя регионального управления МЧС, сообщение о толчках поступило в субботу в 14.20 (мск) от дежурного Байкальской сейсмологической станции.

Эпицентр землетрясения находился в 30 км южнее поселка Еланцы (150 км восточнее Иркутска), передает Интерфакс. На территории прилежащих районов землетрясения не ощущалось, в поселке Еланцы ощущалось 3 балла, в Иркутске - 2 балла.