В Чите башенный кран упал на строящийся девятиэтажный дом

В Центральном районе Читы произошло ЧП: на строящийся дом упал башенный кран, предположительная причина происшествия — шквальный ветер, при падении крана погибла женщина-крановщик, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

О падении крана стало известно в 16.23 по местному времени (10.23 по Москве). Упавший кран будет демонтирован, обстоятельства ЧП уточняются.