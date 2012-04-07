Под Рязанью разбился за 3 дня до 20-летия парашютист - курсант Павлов из Твери

Сегодня курсанту-десантнику Денису Павлову исполнилось бы 20 лет. 3 дня он не дожил до своего дня рожденья. Его жизнь трагически оборвалась днём среды во время тренировочного прыжка в 60 км от Рязани: мальчик не сумел вручную раскрыть парашют и разбился, упав с высоты почти в километр.

19-летний Денис Павлов из Твери был кадетом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

"Предварительно установлено, что 4 апреля текущего года в соответствии с учебными планами и программами на 2011-2012 учебный год курсанты 3 курса совершали дневные учебно-тренировочные прыжки с ручным раскрытием парашюта из самолета Ил-76 с высоты 600-800 метров", - сообщает пресс-служба СКР.

Денис Павлов не раскрыл вручную основной купол парашюта и ушел в беспорядочное падение. От полученных травм курсант скончался на площадке приземления "Житово" в Рыбновском районе Рязанской области в 60 км от столицы региона. До трагедии курсант-десантник совершил около 20 безупречных учебных прыжков с парашютом.

"Военные следователи произвели осмотр места происшествия. Тело Павлова направлено на судебно-медицинское исследование, назначены экспертные исследования материалов парашюта. Принимаются все необходимые меры к выяснению обстоятельств, предшествовавших гибели военнослужащего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Военным следственным отделом СКР по Рязанскому гарнизону по факту гибели курсанта 3 курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища - филиала Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Дениса Павлова проводится доследственная проверка.