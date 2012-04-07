В Вирджинии, США, в центр жилого комплекса упал военный самолет

В центр жилого комплекса штата Вирджиния, США, упал военный самолет: пострадали семь человек, включая двоих пилотов, спасательные бригады разбирают завалы в поисках возможных пострадавших.

Истребитель F-18 возвращался с учений, по неустановленным пока причинам он потерял высоту, протаранил несколько зданий, после чего загорелся.