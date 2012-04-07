Не менее 30 военнослужащих погибли при сходе в Гималаях снежной лавины

"АН" ранее сообщили, что около 150 пакистанских военных были накрыты снежной лавиной в Гималаях, по меньшей мере 30 военнослужащих погибли, поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается.

Лавина, по данным СМИ, обрушилась на штаб одного из батальонов вооруженных сил Пакистана, она сошла в 5.45 утра по местному времени на востоке горы Каракорум, что на границе с Индией.

Неизвестна судьба 100 человек.