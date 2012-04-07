В Новгородской области сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда №297 сообщением Москва-Псков. Жертв и пострадавших нет. Инцидент произошел в Парфинском районе области около 2.00 по мск.

По предварительным данным, причиной ЧП стал лопнувший рельс. Отмечается, что пассажиров из трех вагонов разместили в других вагонах того же состава, передает РИА Новости. Поезд продолжил движение около 3.00.