Глава банка "Санкт-Петербург" получил травму позвоночника в авиакатастрофе
7 апреля 2012, 01:07 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Пострадавший в пятницу при крушении вертолета в республике Карелия председатель правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев по предварительным данным получил травму позвоночника.
"Пострадавший Александр Васильевич Савельев, согласно первичной информации, получил травму в виде перелома позвоночника", - сказал собеседник агентства, сообщили "Интерфаксу" в республиканском управлении МЧС.
В банке эту информацию пока не подтверждают и не опровергают.
"АН" писали, что всех четверых пострадавших при жесткой посадке вертолета в Карелии привезли в пятницу вечером в петербургский НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Напомним, в пятницу частный вертолет А-119 летевший из Санкт-Петербурга попал в снежный заряд и упал на лед озера Янисярви в Карелии. Члены экипажа и пассажиры разбившегося вертолета живы, но находятся в тяжелом состоянии.