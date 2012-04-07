Пострадавший в пятницу при крушении вертолета в республике Карелия председатель правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев по предварительным данным получил травму позвоночника.

"Пострадавший Александр Васильевич Савельев, согласно первичной информации, получил травму в виде перелома позвоночника", - сказал собеседник агентства, сообщили "Интерфаксу" в республиканском управлении МЧС.

В банке эту информацию пока не подтверждают и не опровергают.

"АН" писали, что всех четверых пострадавших при жесткой посадке вертолета в Карелии привезли в пятницу вечером в петербургский НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Напомним, в пятницу частный вертолет А-119 летевший из Санкт-Петербурга попал в снежный заряд и упал на лед озера Янисярви в Карелии. Члены экипажа и пассажиры разбившегося вертолета живы, но находятся в тяжелом состоянии.