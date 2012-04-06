В Петербург доставили пострадавших при падении вертолета в Карелии

Четверых пострадавших при жесткой посадке вертолета Agusta А-119 в Карелии привезли в пятницу вечером в петербургский Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе, сообщил главный врач медучреждения Владимир Коцур.

"Пострадавших только что доставили", - сказал Коцур, передает Интерфакс. Главный врач добавил, что предоставлять информацию об их состоянии пока преждевременно.

"АН" писали, что в пятницу частный вертолет А-119 летевший из Санкт-Петербурга попал в снежный заряд и упал на лед озера. Члены экипажа и пассажиры разбившегося в Карелии вертолета А-119 живы, но находятся в тяжелом состоянии.