Недалеко от Малоярославца разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Недалеко от населенного пункта Малоярославец Калужской области разбился легкомоторный самолет, есть жертвы, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Представитель оперативного штаба подтвердил, что ЧП произошло в 5-ти километрах от населенного пункта Кудиново Малоярославецкого района, при крушении самолета "погибли четыре человека - женщина и трое мужчин". По его словам, в настоящее время к месту катастрофы прибыл поисково-спасательный отряд.

Легкий 6-местный многоцелевой самолет СМ-2000 предназначен для патрулирования, перевозки пассажиров и мелких грузов, лесоохраны, обучения и тренировки летчиков.