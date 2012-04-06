Лесовоз протаранил автобус: 3 погибших, десятки раненых (ВИДЕО)

В Нижегородской области выясняют причины крупного ДТП. Экскурсионный автобус в пятницу столкнулся с лесовозом. В результате 3 человека погибли, десятки — пострадали. Водитель автобуса не справился с управлением.

Причиной аварии, стала яма и густой туман на дороге, делают предположения сотрудники ГИБДД. Ранним утром на узкой лесной дороге близ деревни Боковая автобус "Хайгер" внезапно занесло и развернуло. Тут же грузовик долбанул в середину салона. Трое погибли на месте, среди них - водитель лесовоза.

О ЧП сообщили в 4:25 утра местного времени. К раненным людям "неотложки" пробивались по обочине, через глубокий снег. Из-за аварии на междугородней трассе образовалась большая автомобильная пробка.

В автобусе – 47 человек. Всех сразу эвакуируют в центральные больницы Семеновского и Воскресенского районов Нижегородской области. Раненых 29 , в том числе двое детей. Тяжелейшие травмы — множественные переломы, ушибы.

При этом раненые – в сознании, смогли даже рассказать некоторые детали происшествия.

Официальную процедуру расследования ДТП начали на месте сразу, передают Вести. Сразу же и всех чудом выживших пассажиров, кто не нуждался в медицинской помощи, доставили в ближайшую гостиницу.