Пассажиры разбившегося в Карелии вертолета находятся в тяжелом состоянии

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Карелии Оксана Семенова сообщила в пятницу, что члены экипажа и пассажиры разбившегося в Карелии вертолета А-119 живы, но находятся в тяжелом состоянии.

По словам Оксаны Семеновой, все они госпитализированы.

Стало известно, что частный вертолет А-119 летел из Санкт-Петербурга, он упал на лед озера, но не проломил его.

В Росавиации высказали вероятную причину, по которой вертолет мог потерпеть крушение - он попал в снежный заряд.

В связи с сегодняшними авиационными происшествиями, Росавиация выпустила директивы для пилотов с напоминанием о бдительности в сложных метеоусловиях.