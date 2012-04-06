Новорожденного спустили в унитаз в туалете завода КамАЗ в Татарстане

В Татарстане днём пятницы в городе Набережные Челны, в санузле, расположенном на территории знаменитого автосборочного завода КамАЗ, был найден труп младенца. Накануне вечером уборщица обнаружила засор в заводском туалете и вызвала сантехника, который и извлек из канализационной трубы тело ребенка.

"6 апреля 2012 года утром, в г. Набережные Челны, в санузле расположенном на территории автосборочного завода "КамАЗ" был найден человеческий плод. Накануне вечером уборщица обнаружила засор в заводском туалете и вызвала сантехника, который и извлек из канализационной трубы тело ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет", - передает в пятницу пресс-служба СУ СКР по РТ.

Тело семимесячного мальчика с пуповиной было завернуто в черный полиэтиленовый пакет для мусора. По данному факту в следственном отделе по городу Набережные Челны проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР по республике.

Рабочих известного автозавода допрашивают по делу о гибели на территории новорожденного малыша.