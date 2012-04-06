Застрелился закрывшийся в горящем доме мужчина в подмосковной Салтыковке

В подмосковной деревне Салтыковка, мужчина, который забаррикадировался в своём горящем доме, к вечеру пятницы покончил с собой, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Евгений Гильдеев.

Ранее в деревню прибыли пожарные, которые обнаружили, что пожилой хозяин забаррикадировался в доме. Когда сотрудники МЧС попытались начать тушить огонь, мужчина стал стрелять в них из карабина.

"АН" писали, что по данным МЧС, горела кровля по всей площади дома размерами 20 на 14 метров.

"Полицейские предложили мужчине выйти из дома. Он отказался. На место происшествия прибыли сотрудники подразделения СОБР, однако как только они начали готовиться к штурму, в доме раздался выстрел", - сказал Гильдеев, передает Интерфакс.

По предварительным данным, мужчина сам поджёг дом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Причиной поведения мужчины могло быть психическоерасстройство, вызванное смертью супруги.

Пострадавших среди пожарных нет.