В Карелии разбился вертолет, есть пострадавшие

В Карелии на берегу озера Янисъярви разбился вертолет, есть пострадавшие. На борту вертолета находились четыре человека - два члена экипажа и два пассажира.

По предварительной информации, в результате крушения есть пострадашие, однако никто не погиб.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Карелия Оксана Семенова сообщила, что информация о падении вертолета поступила в ЦУКС по Республике Карелия. В настоящее время на место выехали сотрудники МЧС России.