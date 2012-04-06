На Новом Арбате образовалась пробка
6 апреля 2012, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу днем недалеко от здания правительства Москвы на Новом Арбате загорелся легковой автомобиль. В настоящее время автомобильное движение в этом районе затруднено - образовалась пробка.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что по адресу улица Новый Арбат, дом 36 произошло загорание легкового автомобиля, площадь огня составила 4 кв. метра. Пожарные тушат автомашину.
По информации правоохранительных органов столицы, горит "Мерседес" представительского класса.