Хозяин горящего в подмосковной Салтыковке дома стреляет по пожарным
6 апреля 2012, 17:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В деревне Салтыковка Московской области неизвестный мужчина днём пятницы мешает потушить возгорание жилого дома, забарикадировавшись в нем и стреляя в пожарных из карабина, возможно, один из огнеборцев уже ранен.
"Предположительно, хозяин дома вызвал пожарных, после их прибытия начал отстреливаться", - сообщила Интерфаксу глава пресс-службы МЧС России по Московской области Юлия Гаврикова, передает Интерфакс.
По ее данным, среди пожарных пострадавших нет. Один из пожарных мог получить ранение.По данным МЧС, в настоящее время горит кровля по всей площади дома размерами 20 на 14 метров.
Предположительно, мужчина сам поджег дом, находясь в состоянии алкогольного опьянения.