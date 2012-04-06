Хозяин горящего в подмосковной Салтыковке дома стреляет по пожарным

В деревне Салтыковка Московской области неизвестный мужчина днём пятницы мешает потушить возгорание жилого дома, забарикадировавшись в нем и стреляя в пожарных из карабина, возможно, один из огнеборцев уже ранен.

"Предположительно, хозяин дома вызвал пожарных, после их прибытия начал отстреливаться", - сообщила Интерфаксу глава пресс-службы МЧС России по Московской области Юлия Гаврикова, передает Интерфакс.

По ее данным, среди пожарных пострадавших нет. Один из пожарных мог получить ранение.По данным МЧС, в настоящее время горит кровля по всей площади дома размерами 20 на 14 метров.

Предположительно, мужчина сам поджег дом, находясь в состоянии алкогольного опьянения.