В Питере мужчину убила лепнина, представляющая условно историческую ценность

В центре Санкт-Петербурга неопознанный пока мужчина погиб днём пятницы, по предварительным данным, от упавшей с фасада здания, представляющего историческую ценность, лепнины, сообщается на сайте городского управления Следственного комитета России.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливается личность мужчины, опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщается, инцидент произошел у жилого дома 141 по Невскому проспекту. С 90% долей вероятности - это рабочий бригады, занимающейся реставрацией здания.

Этом шестиэтажное здание было построено в 1936 году по проекту архитектора Александра Лишневского в стиле сталинского неоклассицизма с элементами конструктивизма. В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".

"АН" писали, что в этом же доме в августе 2011 года произошел серьезный пожар, тогда выгорело 800 кв м чердачных помещений, сильно пострадали многие квартиры, в том числе Дмитрия Грызлова, сына бывшего спикера Госдумы.

