Рыбаки игнорируют предупреждения МЧС по Петербургу и выходят на лед

В Петербурге и Ленинградской области на льду Финского залива больше всего рыбаков собирается в выходные дни.

Так, 31 марта в районе Зеленогорска, Ушково их было около 360 человек, в Лахте – около 300 человек, в районе Мартышкино - около 200 человек, в районе Стрельны – около 160 человек, в районе Репино – около 100 человек, вдоль внешней границы дамбы от Горской до Кронштадта и окружающих фортов – около 90 человек, а также на озере Сестрорецкий Разлив – около 50 человек.

Некоторые безрассудные рыбаки проезжают к лункам на машинах несколько километров по апрельскому льду, сообщает пресс-служба Смольного. Между тем весенний лед даже при толщине от 30-65 см стремительно теряет прочность. 31 марта сотрудники ПСС спасли 52 рыбака с отколовшейся льдины в районе Петровского фарватера.

Совместное патрулирование будет проводиться до полного таяния льда на всех водных объектах города. Замеры толщины льда проводятся дважды в сутки.