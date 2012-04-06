Управление МЧС по Петербургу:ЧП на виадуке обошлось без жертв

В Петерберге 5 апреля около десяти часов вечера в Красносельском районе на пересечении виадука пр. Ленина и железнодорожного полотна произошло отслоение железобетонной стяжки размером 0,7х 5 метров с пешеходной зоны на железнодорожное полотно. В результате происшествия произошел обрыв контактного провода.

По данным регионального МЧС, среди людей погибших и пострадавших нет. Железнодорожные пути не пострадали. Для устранения последствий и в целях безопасности временно движение поездов было направлено в объезд по резервной схеме через железнодорожную станцию Гатчина. Из-за технической надобности на 40 минут были задержаны три электропоезда. Их пассажиры были отправлены городским общественным транспортом.

К 5 часам утра была полностью снята угроза возможного падения железобетонной стяжки пешеходной зоны.По окончании всех обследований будет установлено время начала движения поездов по основной схеме.

Для перевозки пассажиров Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга задействовано 26 дополнительных автобусов городского общественного транспорта по маршрутам № 145 и № 145А.